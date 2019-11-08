США хотят возобновить сотрудничество с Россией по ядерной безопасности





По словам американкой чиновницы, в последнее время прежнее полноценное двустороннее взаимодействие между странами в указанной сфере заметно сократилось, а в отдельных направлениях и вовсе оказалось почти свернутым. «Мы ожидаем будущих переговоров со своими коллегами из России», - подчеркнула она. Глава департамента также отметила, что в ограниченном в сравнении с прежним формате сотрудничество между Москвой и Вашингтоном в данной сфере все еже пока сохраняется.«У нас все еще сохранились некоторые дискуссии, многие из них продолжаются в ограниченном формате. Теперь же мы с нетерпением ожидаем возможности возобновить полноценную дискуссию в момент, когда это станет уместным», - добавила чиновница.