США хотят возобновить сотрудничество с Россией по ядерной безопасности
Руководство Соединенных Штатов хотело бы в «уместно подходящее время» возобновить сотрудничество с Российской Федерацией в области ядерной безопасности. С таким заявлением выступила глава Национального департамента ядерной безопасности при Минэнерго США Лиза Хэгерти.
По словам американкой чиновницы, в последнее время прежнее полноценное двустороннее взаимодействие между странами в указанной сфере заметно сократилось, а в отдельных направлениях и вовсе оказалось почти свернутым. «Мы ожидаем будущих переговоров со своими коллегами из России», - подчеркнула она. Глава департамента также отметила, что в ограниченном в сравнении с прежним формате сотрудничество между Москвой и Вашингтоном в данной сфере все еже пока сохраняется.
«У нас все еще сохранились некоторые дискуссии, многие из них продолжаются в ограниченном формате. Теперь же мы с нетерпением ожидаем возможности возобновить полноценную дискуссию в момент, когда это станет уместным», - добавила чиновница.
По словам американкой чиновницы, в последнее время прежнее полноценное двустороннее взаимодействие между странами в указанной сфере заметно сократилось, а в отдельных направлениях и вовсе оказалось почти свернутым. «Мы ожидаем будущих переговоров со своими коллегами из России», - подчеркнула она. Глава департамента также отметила, что в ограниченном в сравнении с прежним формате сотрудничество между Москвой и Вашингтоном в данной сфере все еже пока сохраняется.
«У нас все еще сохранились некоторые дискуссии, многие из них продолжаются в ограниченном формате. Теперь же мы с нетерпением ожидаем возможности возобновить полноценную дискуссию в момент, когда это станет уместным», - добавила чиновница.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:16