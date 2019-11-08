Эксперты назвали причины, по которым двигатель автомобиля не заводится





Первой причиной отсутствия запуска мотора – недостаточное количество топлива. Многие неопытные водители порой не контролируют датчик уровня топлива в баке. Проблема, казалось бы, незначительная. Однако, если на многие километры вокруг не окажется АЗС, ее серьезность многократно возрастет. А вот если при невозможности запустить двигатель слышно как «неохотно» крутится стартер, есть смысл проверить состояние аккумуляторной батареи. Исправить ситуацию можно будет двумя способами: либо извлечь АКБ и отнести на зарядку, либо же вызвать на помощь знакомого автомобилиста с прикуривателем.Если же первые два фактора не являются причинами проблемы, тогда есть смысл проверить несколько более сложные из них. К примеру, нужно обратить внимание на топливный насос, электронный блок управления и свечи зажигания. Проблемы здесь могут быть самые разные – от попадания в топливную систему конденсата или его банального засорения, до захлебнувшихся или перегоревших свечей.Также встречаются ситуации, при которых автомобиль не заводится из-за более серьезных проблем. Одной из них эксперты называют заклинивание генератора или насоса ГУР. Выход здесь чаще всего один – вызывать эвакуатор и отправляться в ближайшую СТО.