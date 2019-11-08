Сгибающийся смартфон Samsung Galaxy Fold набирает популярность, несмотря на цену в 2300 долларов





Свидетельствовать о большой популярности дорогой новинки может и тот факт, что в Китае с момента старта продаж покупатели буквально размели все запасы Samsung Galaxy Fold с полок за 5 минут. Как сообщает пресс-центр южнокорейского техногиганта, с момента выхода в продажу смартфон успел стать довольно популярным по всему миру. Поэтому уже на 2020 год эксперты прогнозируют, что объемы реализации сгибаемого гаджета вырастут в 10 раз.По словам генерального директора мобильного подразделения Samsung, компания действительно планирует в следующем году значительно нарастить объемы производства данной модели. Более того, уже к концу текущего года производитель рассчитывает отгрузить дилерами 500 000 экземпляров Galaxy Fold, а к концу следующего года этот объем может быть увеличен до 5 миллионов экземпляров.