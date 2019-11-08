«Немецкий Запорожец» Trabant назвали в честь советской космической программы





В эту пятницу, 8 ноября, Trabant отмечает свой 62-й день рождения. Этот «народный» автомобиль из Восточной Германии, получивший шильдик в виде латинской буквы S, оснащался 2-тактным, 2-цилиндровым двигателем с рабочим объемом всего 0,5 литра и мощностью в скромные 18 лошадиных сил. С советским Запорожцем его роднила и организация системы охлаждения, которая здесь также была воздушной. Более того, у двигателя первого Trabant Р50 отсутствовал даже топливный насос. Позднее появились и новые модели марки, однако в 1991 году автомобили Trabant выпускать перестали.Примечателен и тот факт, что своим названием «народный» автомобиль из ГДР обязан советской космической программе. Дело в том, что название Trabant дословно переводится как «Спутник». Впрочем, даже тогда никто и не скрывал, что имя автомобилю дали именно в честь запущенного Советским Союзом в том же году в космос первого искусственного спутника Земли.