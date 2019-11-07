Экспертный клуб Петербурга нашел способ трудоустроить гидов и пополнить бюджет
7 ноября на встрече Экспертного клуба Петербурга эксперты в сфере туризма поговорили о трендах развития внутреннего, въездного и выездного туризма в городе, а также об инициативах в сфере распределения туристских потоков.
Как сообщает Live24.ru, исполнительный директор Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Роман Лыжин высказал мнение, что при правильном распределении потоков туроператоры из России смогут их переформировывать. Тогда исчезнет негативное отношение к китайским туристам, которых, по мнению жителей города, с каждым днем все прибавляется. Он также отметил, что из-за фокусного направления потока туристов на дни и те же точки города у населения уже формируются ксенофобские настроения по отношению к китайцам. Но иностранные туристы в этом не виноваты, здесь проблема в том, что их привозят всего на три точки в Петербурге.
Депутат ЗакСобрания Павел Иткин согласился с предыдущим выступающим. Он поддержал инициативу о необходимости увеличения активных исторических точек во время экскурсий, чтобы не отправлять всех туристов на одни и те же локации. В северной столице есть множество интересных исторических мест. По словам Иткина, данная проблема имеет свое решение. Сейчас же нужно сосредоточиться на подготовке стратегии и отстаивании интересов именно города. Он выразил уверенность в том, что необходимо отследить все недобросовестные фирмы, из-за которых в бюджет Петербурга не поступают все возможные средства.
«Туристская отрасль в Санкт-Петербурге не только не должна мешать жителям города, но еще и обязана увеличивать бюджетные отчисления, - считает президент Санкт-Петербургской Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева. Она отметила, что одной из бед в туризме является отдых массовых туристских групп по демпинговым ценам. Зачастую такие путевки подаются через онлайн-сервисы или платежные системы. Весь этот денежный поток оседает за рубежом, обходя российский бюджет. Выход из этой проблемы специалисты нашли в замыкании таких групп на гидов-граждан России, у которых будут разрешения и сертификаты работы.
Депутат ЗакСобрания Алексей Цивилев добавил, что необходимо развивать туристическую инфраструктуру.
Также участники дискуссии обсудили первые итоги использования электронных виз. Благодаря данным визам, которые любой желающий можно получить в режиме онлайн, с 1 октября существенно упростился въезд в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Однако уже известны случаи, когда «электронные туристы» не смогли пересечь границу области. В основном такое случалось из-за неправильного заполнения документов. Сейчас в разработке находятся документы, в которых будут перечислены проблемы, возникающие при использовании электронных виз. Затем их отправят в профильные городские комитеты.
Как сообщает Live24.ru, исполнительный директор Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Роман Лыжин высказал мнение, что при правильном распределении потоков туроператоры из России смогут их переформировывать. Тогда исчезнет негативное отношение к китайским туристам, которых, по мнению жителей города, с каждым днем все прибавляется. Он также отметил, что из-за фокусного направления потока туристов на дни и те же точки города у населения уже формируются ксенофобские настроения по отношению к китайцам. Но иностранные туристы в этом не виноваты, здесь проблема в том, что их привозят всего на три точки в Петербурге.
Депутат ЗакСобрания Павел Иткин согласился с предыдущим выступающим. Он поддержал инициативу о необходимости увеличения активных исторических точек во время экскурсий, чтобы не отправлять всех туристов на одни и те же локации. В северной столице есть множество интересных исторических мест. По словам Иткина, данная проблема имеет свое решение. Сейчас же нужно сосредоточиться на подготовке стратегии и отстаивании интересов именно города. Он выразил уверенность в том, что необходимо отследить все недобросовестные фирмы, из-за которых в бюджет Петербурга не поступают все возможные средства.
«Туристская отрасль в Санкт-Петербурге не только не должна мешать жителям города, но еще и обязана увеличивать бюджетные отчисления, - считает президент Санкт-Петербургской Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева. Она отметила, что одной из бед в туризме является отдых массовых туристских групп по демпинговым ценам. Зачастую такие путевки подаются через онлайн-сервисы или платежные системы. Весь этот денежный поток оседает за рубежом, обходя российский бюджет. Выход из этой проблемы специалисты нашли в замыкании таких групп на гидов-граждан России, у которых будут разрешения и сертификаты работы.
Депутат ЗакСобрания Алексей Цивилев добавил, что необходимо развивать туристическую инфраструктуру.
Также участники дискуссии обсудили первые итоги использования электронных виз. Благодаря данным визам, которые любой желающий можно получить в режиме онлайн, с 1 октября существенно упростился въезд в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Однако уже известны случаи, когда «электронные туристы» не смогли пересечь границу области. В основном такое случалось из-за неправильного заполнения документов. Сейчас в разработке находятся документы, в которых будут перечислены проблемы, возникающие при использовании электронных виз. Затем их отправят в профильные городские комитеты.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 21:02