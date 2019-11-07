Искусственный интеллект освоил профессию архитектора





По словам ученых, инженеры в нынешнее время уже пользуются возможностями ИИ при выполнении многих архитектурных задач. Однако на данный момент машины лишь выполняют задачи в рамках строго определенного набора правил. Создание чего-то нового с нуля прежде было им недоступно. Однако новое исследование позволило специалистам изучить принципиально новую структуру, применяемую для обучения ИИ. Теперь искусственный интеллект может наблюдать за человеком и его действиям, учась создавать оригинальные конструкции без сторонних подсказок. Научив искусственный интеллект наблюдать за выполнением работ по изменению и модификации дизайна различных конструкций с визуализацией, специалисты отметили, что в отдельных случаях ИИ уже проявляют способность к решению похожих задач.Так, в рамках одного из проектов искусственному интеллекту, состоящему сразу из нескольких нейронных сетей, было предложено просмотреть пять проектов и спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться шестой. Машина удачно справилась с поставленной задачей.