АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника «Нивы»
Российский концерн АвтоВАЗ зарегистрировал патент на интерьерное оформление нового внедорожника. Речь идет о салоне концептуальной модели Lada Vision 4x4, которая считается преемником классической «Нивы».
По словам представителей концерна, новый внедорожник пока остается лишь концептуальной моделью. Утверждается, что с помощью этой модели российская марка лишь отражает поиск нового стиля для будущего серийного преемника классической и ставшей уже легендарной «Нивы». Более того, совсем не обязательно, что в серийной версии автомобиля интерьер и экстерьер будут полностью соответствовать представленному концепту. При этом отмечается, что авторами новой версии стали 13 специалистов компании, в том числе и главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин.
Судя по опубликованному изображению патента, в передней панели салона Lada Vision 4x4 применена классическая Т-образная архитектура. Появились во внутреннем оформлении автомобиля более вытянутые и расположенные в вертикальном положении вентиляционные дефлекторы. Установили здесь и крупный дисплей мультимедийного комплекса вместе с цифровой приборной панелью. Также можно увидеть, что сиденья обладают выраженной боковой поддержкой.
По словам представителей концерна, новый внедорожник пока остается лишь концептуальной моделью. Утверждается, что с помощью этой модели российская марка лишь отражает поиск нового стиля для будущего серийного преемника классической и ставшей уже легендарной «Нивы». Более того, совсем не обязательно, что в серийной версии автомобиля интерьер и экстерьер будут полностью соответствовать представленному концепту. При этом отмечается, что авторами новой версии стали 13 специалистов компании, в том числе и главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин.
Судя по опубликованному изображению патента, в передней панели салона Lada Vision 4x4 применена классическая Т-образная архитектура. Появились во внутреннем оформлении автомобиля более вытянутые и расположенные в вертикальном положении вентиляционные дефлекторы. Установили здесь и крупный дисплей мультимедийного комплекса вместе с цифровой приборной панелью. Также можно увидеть, что сиденья обладают выраженной боковой поддержкой.
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Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 20:49