«Одноклассники» перезапускают фирменный музыкальный сервис





Отмечается, что в рамках перезапуска изменится система рекомендаций треков. Отныне пользователям будут предложены персонифицированные рекомендации на основе их вкусов и предпочтений. Кроме того, появилась в «Музыке» и отдельная лента, в которой можно просмотреть композиции, прослушиваемые друзьями.Представители сети отмечают, что новый механизм индивидуальных рекомендаций основан на современной технологии машинного обучения, то есть, фактически искусственного интеллекта. После задуманного администрацией обновления сервис «Одноклассников» также предложит всем желающим инструменты, позволяющие продвигать новые музыкальные релизы, к примеру, на его витрине появится специальный рекламный блок.