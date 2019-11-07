Представлен крошечный «суперкомьютер» Nvidia Jetson Xavier NX
Компания Nvidia официально представила небольшой одноплатный «суперкомпьютер» Jetson Xavier NX. Данная разработка, как утверждают в компании, предназначена для использования во встраиваемых системах и роботах.
Новинка стала самым маленьким суперкомпьютером в мире с технологией искусственного интеллекта и, как считает разработчик, должна получить широкое применения в разного рода роботизированных и встраиваемых системах. Как показано на изображениях, размеры платы нового компьютера действительно скромные – всего 45х69,6 миллиметров. Разумеется, называя это творение «суперкомпьютером», представители Nvidia действуют на свой страх и риск, тем более, что по уровню производительности он сравним со средним ноутбуком. В основу Nvidia Jetson Xavier NX положена архитектура с однокристальной 6-ядерной системой Nvidia Carmel и графическим чипом Volta. Кроме всего прочего, компьютер комплектуется 8 гигабайтами энергоэффективной оперативной памяти LPDDR4X, а объем встроенного eMMC 5.1 флэш-накопителя составляет всего 16 гигабайт.
Зато вся система потребляет скромные 10-15 Ватт, выдавая производительность на уровне 14-21 TOPS. Кроме того, Jetson Xavier NX основан на плате, выполненной в формате SO-DIMM.
Новинка стала самым маленьким суперкомпьютером в мире с технологией искусственного интеллекта и, как считает разработчик, должна получить широкое применения в разного рода роботизированных и встраиваемых системах. Как показано на изображениях, размеры платы нового компьютера действительно скромные – всего 45х69,6 миллиметров. Разумеется, называя это творение «суперкомпьютером», представители Nvidia действуют на свой страх и риск, тем более, что по уровню производительности он сравним со средним ноутбуком. В основу Nvidia Jetson Xavier NX положена архитектура с однокристальной 6-ядерной системой Nvidia Carmel и графическим чипом Volta. Кроме всего прочего, компьютер комплектуется 8 гигабайтами энергоэффективной оперативной памяти LPDDR4X, а объем встроенного eMMC 5.1 флэш-накопителя составляет всего 16 гигабайт.
Зато вся система потребляет скромные 10-15 Ватт, выдавая производительность на уровне 14-21 TOPS. Кроме того, Jetson Xavier NX основан на плате, выполненной в формате SO-DIMM.
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Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 20:10