Жизнь напоказ: звезда "Дом-2" Алена Водонаева решила проколоть соски





Известно, что Алена Водонаева приняла решение удалить свою большую татуировку, так как она ей больше не нравится, а вместе этого проколоть соски. Такое заявление модель сделала в интервью в программе «Рамблер/Live». Когда ведущий Павел Мавриди спросил, зачем ей нужны подобные изменения, то модель ответила, что просто хочет хоть как-то провести эксперименты над своей внешностью. У нее также спросили, а будет ли она потом такие свои фото размещать в личном аккаунте Instagram, на что звезда ответила, что не только опубликует снимок, но ведущего отметит под каждым.Стоит подчеркнуть, что меньше года назад Алена Водонаева рассталась со своим бойфрендом Алексеем Косинусом. По ее словам, мужчина мало зарабатывал, а ей хочется найти поддержку и опору для себя и своего сына Богдана.