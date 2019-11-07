Госдума снова хочет увеличить период выплаты накопительной пенсии
Проект закона, разработанный российским правительством и подразумевающий увеличение продолжительности периода выплаты накопительной части пенсии на шесть месяцев, получил поддержку в Госдуме. Депутаты нижней палаты парламента приняли документ в первом чтении.
Продолжительность данного периода рассчитывается федеральными министрами ежегодно. Для его расчета правительство опирается на статистическую информацию о продолжительности жизни граждан. К примеру, по данным агентства Росстат, в минувшем году численность мужчин, которые получают накопительную пенсию в России, достигла 915 900 человек, а женщин – 1 107 000 человек. Сегодня по старым правилам накопительная пенсия выплачивается с 55 и 60 лет. На основании этих данных в Кабмине подсчитали, что продолжительность жизни женщин и мужчин на пенсии составляет 26,3 и 16,5 лет соответственно. Именно эти расчеты и были положены в основу решения об увеличении периода выплаты.
В результате так называемый «период дожития» в следующем году может увеличиться на полгода и составить 21 год и 6 месяцев вместо действующих сейчас 21 года. Стоит отметить, что продолжительность указанного периода также отражается на размере ежемесячных выплат пенсионных накоплений – чем больше период, тем меньше сумма, на которую ежемесячно могут рассчитывать пенсионеры.
Ранее СМИ сравнили пенсии граждан России и Франции. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
Продолжительность данного периода рассчитывается федеральными министрами ежегодно. Для его расчета правительство опирается на статистическую информацию о продолжительности жизни граждан. К примеру, по данным агентства Росстат, в минувшем году численность мужчин, которые получают накопительную пенсию в России, достигла 915 900 человек, а женщин – 1 107 000 человек. Сегодня по старым правилам накопительная пенсия выплачивается с 55 и 60 лет. На основании этих данных в Кабмине подсчитали, что продолжительность жизни женщин и мужчин на пенсии составляет 26,3 и 16,5 лет соответственно. Именно эти расчеты и были положены в основу решения об увеличении периода выплаты.
В результате так называемый «период дожития» в следующем году может увеличиться на полгода и составить 21 год и 6 месяцев вместо действующих сейчас 21 года. Стоит отметить, что продолжительность указанного периода также отражается на размере ежемесячных выплат пенсионных накоплений – чем больше период, тем меньше сумма, на которую ежемесячно могут рассчитывать пенсионеры.
Ранее СМИ сравнили пенсии граждан России и Франции. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
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Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 19:46