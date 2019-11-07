Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина радикально меняет правила конкурса "Человек Года"





Стоит отметить, что всего несколько лет назад о тех, кто станет основным претендентом, а также победителем в конкурсе, должны были решить зрители. Однако организаторы со временем приняли решение изменить правила и, как кажется теперь Бородиной, совсем не в лучшую сторону. Сейчас все решения, которые касаются конкурсантов, принимают участники проекта. Но подобное приходится по душе далеко не всем.Так, например от голосования, которое считают не совсем справедливым, понесли ущерб участники проекта "Дом-2. Спаси свою любовь". Старых участников взяли и устранили новые. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина приняла решение взять ситуацию полностью под свой контроль.Таким образом она намерена поменять основные правила так, чтобы вся власть была вновь сосредоточена исключительно в руках зрителей. По словам Бородиной, это один единственный способ, как можно добиться справедливости.