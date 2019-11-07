Генсек НАТО опровергает размещение новых ракет в Европе





По словам Йенса Столтенберга, НАТО и в будущем продолжит делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. «Мы не станем повторять за Российской Федерацией, поскольку не хотим начала новой холодной войны», - добавил он.Стоит напомнить, ранее глава Альянса также заявил о том, что развал договора ДРСМД стал для НАТО дополнительным аргументом в пользу того, чтобы добиваться от крупнейших своих членов увеличения их расходов на оборону.