Генсек НАТО опровергает размещение новых ракет в Европе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что руководство Североатлантического Альянса вовсе не вынашивает планов по размещению в Европе никаких новых ракет наземного базирования. Его слова передает агентство «Интерфакс».
По словам Йенса Столтенберга, НАТО и в будущем продолжит делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. «Мы не станем повторять за Российской Федерацией, поскольку не хотим начала новой холодной войны», - добавил он.
Стоит напомнить, ранее глава Альянса также заявил о том, что развал договора ДРСМД стал для НАТО дополнительным аргументом в пользу того, чтобы добиваться от крупнейших своих членов увеличения их расходов на оборону.
По словам Йенса Столтенберга, НАТО и в будущем продолжит делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. «Мы не станем повторять за Российской Федерацией, поскольку не хотим начала новой холодной войны», - добавил он.
Стоит напомнить, ранее глава Альянса также заявил о том, что развал договора ДРСМД стал для НАТО дополнительным аргументом в пользу того, чтобы добиваться от крупнейших своих членов увеличения их расходов на оборону.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 19:02