Звезда "Дом-2" Майя Донцова завершила подготовку к беременности





Семейная пара Майя и Леша о детях мечтают достаточно давно. Ранее молодой человек даже дарил девушке куклу, чтобы посмотреть, как она будет справляться с обязанностями матери. Но Донцова куклу бросила и ушла гулять с подругами, тогда она отметила, что игрушка это не ребенок, а настоящего малыша она бы никогда не оставила.С того момента прошло уже достаточно много времени и сейчас Майя утверждает, что уже готова к предстоящему пополнению. Так, Донцова отмечает, что для нее не важно, кто у них будет мальчик или девочка, но вот Купин больше хочет сына.Теперь поклонники пары с нетерпением ждут новость о том, что Майя беременна. Стоит отметить, что пара прошла очень долгий путь и теперь уже ребята полностью готовы к тому, чтобы стать родителями. Многие хотят, чтобы Донцова выиграла в конкурсе "Человек года", поэтому если Майя забеременеет, то это может ей увеличить шансы на победу.