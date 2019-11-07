Звезда "Дом-2" Майя Донцова завершила подготовку к беременности
Звездная пара телевизионного проекта "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин недавно сообщили о том, что сдают анализы, чтобы планомерно подготовиться к будущей беременности. Сейчас все этапы подготовки уже позади. Медики отметили, что пара абсолютно полностью готова к тому, чтобы зачать ребенка.
Семейная пара Майя и Леша о детях мечтают достаточно давно. Ранее молодой человек даже дарил девушке куклу, чтобы посмотреть, как она будет справляться с обязанностями матери. Но Донцова куклу бросила и ушла гулять с подругами, тогда она отметила, что игрушка это не ребенок, а настоящего малыша она бы никогда не оставила.
С того момента прошло уже достаточно много времени и сейчас Майя утверждает, что уже готова к предстоящему пополнению. Так, Донцова отмечает, что для нее не важно, кто у них будет мальчик или девочка, но вот Купин больше хочет сына.
Теперь поклонники пары с нетерпением ждут новость о том, что Майя беременна. Стоит отметить, что пара прошла очень долгий путь и теперь уже ребята полностью готовы к тому, чтобы стать родителями. Многие хотят, чтобы Донцова выиграла в конкурсе "Человек года", поэтому если Майя забеременеет, то это может ей увеличить шансы на победу.
Семейная пара Майя и Леша о детях мечтают достаточно давно. Ранее молодой человек даже дарил девушке куклу, чтобы посмотреть, как она будет справляться с обязанностями матери. Но Донцова куклу бросила и ушла гулять с подругами, тогда она отметила, что игрушка это не ребенок, а настоящего малыша она бы никогда не оставила.
С того момента прошло уже достаточно много времени и сейчас Майя утверждает, что уже готова к предстоящему пополнению. Так, Донцова отмечает, что для нее не важно, кто у них будет мальчик или девочка, но вот Купин больше хочет сына.
Теперь поклонники пары с нетерпением ждут новость о том, что Майя беременна. Стоит отметить, что пара прошла очень долгий путь и теперь уже ребята полностью готовы к тому, чтобы стать родителями. Многие хотят, чтобы Донцова выиграла в конкурсе "Человек года", поэтому если Майя забеременеет, то это может ей увеличить шансы на победу.