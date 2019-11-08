Toyota и BYD объединяются для совместной разработки электромобилей





В новое предприятие обе компании планируют войти равными долями, а его штаб квартира будет расположена в Китае. Официальный запуск этого проекта компании запланировали на следующий год, а вот размер уставного капитала нового СП Toyota и BYD не раскрывают. Займется же новое предприятие исключительно разработкой электромобилей, ни о каких подключаемых гибридах речь не идет. Проще говоря, все выпускаемые им автомобили должны будут оснащаться исключительно электрическими силовыми установками.Примечательно, что в середине минувшего лета компании также объявили о создании альянса, в рамках которого планируют наладить выпуск седанов и кроссоверов на электротяге для китайского рынка под маркой Toyota. Этот проект рассчитан до 2025 года.