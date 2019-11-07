Российский Ту-160 превзошел американский истребитель F-35





Когда истребители F-35 появились на вооружении ВВС США, военные были в восторге от новейшей разработки. С течением времени эксперты начали замечать серьезные недостатки, которые сопутствовали дороговизне сборки. Теперь же истребитель окончательно подтвердил свою техническую слабость после неудачного сопровождения российского Ту-160. Несколько дней назад два самолета американского производства проводили плановый полет вместе с отечественным бомбардировщиком над Японским морем. По неуказанным причинам, последний попытался оторваться от спутников при помощи включения форсажа.Истребителям не удалось угнаться за многотонным летающим средством, потому что последний может развивать скорость до 2200 км/час, в то время как преследователи едва дотягивают до 1930 км/час. 110-тонный российский ЛА все еще находился в поле зрения радаров, но 13-тонные F-35 остались далеко позади. О причинах инцидента российские военные не сообщали, но он доказал эффективность сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков по сравнению с малозаметными истребителями пятого поколения.