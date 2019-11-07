Звезда "Дом-2" Татьяна Мусульбес празднует развод с Виктором Литвиновым
Теперь экс-участники реалити-шоу "Дом-2" Таня Мусульбес и Витя Литвинов не вместе официально. Им на руки выдали свидетельство, которое подтверждает расторжение брака. С этого момента каждый из них по жизни пойдет своей дорогой.
О том, что развод, наконец, состоялся Татьяна Мусульбес сообщила в личном аккаунте Instagram в stories. Девушка разместила фото документа, который подтверждает данный факт. Стоит отметить, Таня заявила, что с этим событием ее можно поздравить.
К слову, после расторжения брака девушка оставила себе фамилию экс-супруга. Скорее всего, она не стала назад менять свою фамилию, так как уже готовится к бракосочетанию со своим бойфрендом Сергеем Михом.
Ранее Виктор Литвинов рассказывал, что официально его разведут с Таней Мусульбес 2 ноября. Экс-влюбленные все-таки нашли время и силы и забрали свидетельство о расторжении брака в одном из ЗАГСов Украины. Отныне Виктор может начать искать новую любовь, а Таня в ближайшем будущем вновь планирует связать себя узами брака.
О том, что развод, наконец, состоялся Татьяна Мусульбес сообщила в личном аккаунте Instagram в stories. Девушка разместила фото документа, который подтверждает данный факт. Стоит отметить, Таня заявила, что с этим событием ее можно поздравить.
К слову, после расторжения брака девушка оставила себе фамилию экс-супруга. Скорее всего, она не стала назад менять свою фамилию, так как уже готовится к бракосочетанию со своим бойфрендом Сергеем Михом.
Ранее Виктор Литвинов рассказывал, что официально его разведут с Таней Мусульбес 2 ноября. Экс-влюбленные все-таки нашли время и силы и забрали свидетельство о расторжении брака в одном из ЗАГСов Украины. Отныне Виктор может начать искать новую любовь, а Таня в ближайшем будущем вновь планирует связать себя узами брака.