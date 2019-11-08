Компания «Яндекс» представила роботов-доставщиков





Как стало известно, компания Яндекс в течение некоторого периода времени разрабатывала специальных роботов-доставщиков. Эти миниатюрные беспилотные курьеры способны перевозить небольшой груз без участия людей. В настоящее время они перевозят документы от штаб-квартиры Яндекс в Москве до автобуса. Предельный размер и масса перевозимого груза пока неизвестна. Также не сообщаются и перспективные сферы использования курьера.Стоит отметить, что робота-доставщика оснастили достаточно высоким уровнем интеллекта, а также рядом функции, благодаря которым в обозримом будущем он сможет самостоятельно преодолевать весьма длинные маршруты. В настоящее время он тестируется под надзором людей, которые, впрочем, лишь наблюдают за его перемещением.