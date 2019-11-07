Ученые: Зарплата сотрудников зависит от количества сна





Как оказалось, сотрудники, которые в течение недели спят на один час дольше, в среднем имеют и более высокую зарплату. Примерно на 4,9% выше зарплаты своих менее «выспавшихся» коллег. Эту взаимосвязь специалисты объясняют тем фактом, что лучше отдохнувший работник является более продуктивным, чем его коллеги, которые уделяют сну и отдыху меньше времени. «Когда человек приходит на работу выспавшимся, он чувствует себя намного лучше и, соответственно, значительно лучше работает», - отмечают авторы исследования.Разумеется, речь не идет о случаях, когда работники приходят на предприятие или в офис позднее других коллег из-за того, что провели в постели больше времени. Речь лишь о тех людях, которые вне работы стараются больше отдыхать и, к примеру, ложатся спать раньше. Примечательно, что в крупных компаниях об этой взаимосвязи уже знают. К примеру, корпорации вроде Google или Facebook даже организовали в своих офисах специальные пространства, в которых работники при желании могут немного поспать прямо посреди рабочего дня.