Родстер «Крым» отправили в тур по городам России





Как сообщают разработчики машины, представители команды Bauman Racing Team, родстер решено отправить в столь продолжительное путешествие в том числе и для того, чтобы испытать его на практике. Примечательно, что нынешняя версия автомобиля стала уже второй по счету, первая была представлена создателями двумя годами ранее. В основе машины лежит «вазовская» Lada Kalina, от которой «Крым» позаимствовал двигатель, а также другие важные узлы. При этом машина получила компоновку, при которой двигатель расположен по центру. Основан кузов родстера на коробчатой стальной раме, в то время как его наружные декоративные панели изготовлены из пластика.Как утверждают авторы этого проекта, они в будущем планируют строительство третьей версии автомобиля, который будет еще больше соответствовать действующим требованиям безопасности. Более того, третий прототип, по задумке создателей, будет максимально адаптирован к серийному производству.