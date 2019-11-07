Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова наотрез отказалась от увеличения груди

Звезда постоянно следит за своим внешним видом и на протяжении последних лет несколько раз меняла свой имидж. Ольга Бузова часто меняет прически, делает разного рода стрижки, но как выяснилось к хирургическому вмешательству ради красоты она не готова. Однако ее поклонники постоянно подчеркивают, что у девушки очень маленькая грудь и ей необходимо ее увеличить. Бузова на подобные провокации не ведется и отмечает, что хотела бы оставить все, как есть.У Ольги Бузовой получилось давно избавиться от собственных комплексов, так что размер ее груди девушку вполне устраивает. Певица подчеркивает, что не может себе и представить, что в ее груди будет что-то не ее. При этом Бузова говорит, что не осуждает тех, кто решается на кардинальные изменения своей внешности.