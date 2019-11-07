Российские военные провели отработку действий ударных групп дронов
В рамках учений «Центр 2019», которые проходили еще в нале этой осени, российские военнослужащие впервые провели учебную отработку элементов ведения «войны будущего». Речь о действиях ударных групп дронов – беспилотных летательных аппаратов, сообщают «Известия».
Со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве издание сообщает, что во время проведения учебных маневров ударные группы БПЛА, используя передовые радары и средства ведения радиотехнической разведки, смогли автономно вести боевые действия, не прибегая к помощи иных систем и вооружений. Перед дронами была поставлена задача держать один из районов, в котором были сосредоточены войска условного противника, в постоянном напряжении. Они занимались определением, классификацией и поражением целей на поле боя. Прежде всего атаки проводились по важным объектам в тылу противника – узлам связи, штабам и прочему. После атаке подвергались объекты транспортной инфраструктуры. Дополнительно дроны обеспечивали подходу резервных сил врага. Не остались без внимания и экземпляры особо ценной военной техники, прежде всего, прифронтовые комплексы ПВО,
В будущем, отмечают эксперты, роль БПЛА при ведении реальных боевых действий будет только нарастать. Это значит, что современным армиям придется отрабатывать различные варианты взаимодействий с такой техникой на поле боя.
Со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве издание сообщает, что во время проведения учебных маневров ударные группы БПЛА, используя передовые радары и средства ведения радиотехнической разведки, смогли автономно вести боевые действия, не прибегая к помощи иных систем и вооружений. Перед дронами была поставлена задача держать один из районов, в котором были сосредоточены войска условного противника, в постоянном напряжении. Они занимались определением, классификацией и поражением целей на поле боя. Прежде всего атаки проводились по важным объектам в тылу противника – узлам связи, штабам и прочему. После атаке подвергались объекты транспортной инфраструктуры. Дополнительно дроны обеспечивали подходу резервных сил врага. Не остались без внимания и экземпляры особо ценной военной техники, прежде всего, прифронтовые комплексы ПВО,
В будущем, отмечают эксперты, роль БПЛА при ведении реальных боевых действий будет только нарастать. Это значит, что современным армиям придется отрабатывать различные варианты взаимодействий с такой техникой на поле боя.
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Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 17:06