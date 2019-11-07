Российские военные провели отработку действий ударных групп дронов





Со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве издание сообщает, что во время проведения учебных маневров ударные группы БПЛА, используя передовые радары и средства ведения радиотехнической разведки, смогли автономно вести боевые действия, не прибегая к помощи иных систем и вооружений. Перед дронами была поставлена задача держать один из районов, в котором были сосредоточены войска условного противника, в постоянном напряжении. Они занимались определением, классификацией и поражением целей на поле боя. Прежде всего атаки проводились по важным объектам в тылу противника – узлам связи, штабам и прочему. После атаке подвергались объекты транспортной инфраструктуры. Дополнительно дроны обеспечивали подходу резервных сил врага. Не остались без внимания и экземпляры особо ценной военной техники, прежде всего, прифронтовые комплексы ПВО,В будущем, отмечают эксперты, роль БПЛА при ведении реальных боевых действий будет только нарастать. Это значит, что современным армиям придется отрабатывать различные варианты взаимодействий с такой техникой на поле боя.