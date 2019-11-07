Официально: группа Михаила Гуцериева не имеет отношения к долгам Бинбанка и Рост Банка





Подписанное соглашение ставит точку в вопросах, связанных с транзакциями Бинбанка и Рост Банка, а также разъясняет суть вопроса о приобретении «Сафмаром» активов с баланса банка «Траст».«Стороны приняли решение о том, что ПФГ «Сафмар» покупает акции действующих компаний, интересующих группу. Эти ценные бумаги должны увеличить капитализацию «Самфара», - отмечает в своем сообщении пресс-служба группы компаний. – Также «Сафмар» отзывает иски к «Трасту» и «Открытию». В свою очередь, эти компании и их дочерние предприятия не будут предъявлять иски к акционерам и топ-менеджерам нашей группы по обжалованию сделок и транзакций, упомянутых в договоре».Сторонние консультанты подтвердили непричастность Гуцериева к транзакциям Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и прочих санированных банков за период с 2012 по 2017 год на сумму свыше 330 млрд руб. Именно эти средства являлись предметом финансовой проверки банка «Траст». По завершении расследования было установлено, что ни сам Михаил Гуцериев, ни его группа «Сафмар» не могут считаться выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок Бинбанка и Рост Банка.Подчеркивается, что Гуцериев не был контролирующим акционером этих банков и не входил в органы их управления. Он вошел в состав совета директоров Бинбанка и Рост Банка лишь в феврале 2017 года. Сделал он это с целью их докапитализации и разработки новой стратегии их развития. Процедура прошла после согласования с Банком России.Микаил Шишханов, контролировавший Бинбанк, Рост Банк, МДМ-Банк и другие санированные банки вместе с другими топ-менеджерами, управлявшими данными банками, в подписанном соглашении не упоминаются. С ними «Траст» и «БФКО» будут работать отдельно в соответствии с нормами законодательства.В заявлении группы «Сафмар» говорится, что соглашение с банком «Траст» доказало, что СМИ, публиковавшие ранее сообщения о триллионных долгах группы «Сафмар» и приписывавшие при этом группе проблемы санированных банков, распространяли таким образом ложную информацию, что наносит ущерб деятельности группы среди деловых кругов.