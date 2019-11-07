Звезды "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз

Ольга в социальных сетях разместила пост, где написала о том, что любовь творит настоящие чудеса и она очень счастлива, а также ждет второго малыша. Такой радостной новостью поделился и Дмитрий, но он отметил, что не представляет, как это любовь делить сразу на двоих детей. Поклонники пары сразу же их поздравили, а также пожелали терпения, ведь первая беременность Ольги была очень непростой и ребята то ругались и расставались, то вновь мирились.Со временем Дмитренко подчеркнул, что любит свою супругу до безумия и каждый переживает свои чувства по-своему. Для него его Ольга уникальна. Супруги отмечают, что самая главная ценность в жизни семья. С воспитанием ребенка паре всячески помогает мама Ольги. Женщина специально пришла на телестройку, чтобы помогать своим дочерям с детьми.