Страшная смерть: Голодная собака выела лицо умершей Анастасии Георгиевской





Анастасия Георгиевская всю свою жизнь посвятила реализации в актерской карьере. Артистка осознала свое призвание очень рано и еще со школьной скамьи начала играть в любительском театре «Живая газета». Получив среднее образование будущая знаменитость переехала в столицу и поступила Московский театр юного зрителя, а позже, окончив ГИТИС, перешла в МХАТ. Этому театру актриса оставалась верна до самой смерти, отдав ему 54 года жизни.Также Георгиевская снималась и в кино, сыграв в около 35 фильмах. Самым же известным из них можно считать картину «Большая перемена», которая и принесли звезде наибольшую популярность. Однако слава никак не отразилась на личной жизни актрисы, которая отвергала ухаживания поклонников и так и не стала ни матерью, ни женой.Анастасия Георгиевская умерла в начале сентября 1990 года, и ее смерть была по-настоящему страшной. Актриса жила одна, поэтому некому было сообщить о произошедшем, а взволнованные коллеги могли только стучать в дверь запертой квартиры и обрывать телефоны. Соседи же звезды утверждали, что по дому кто-то ходит, поэтому полиция не решалась на взлом. Но спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов все-таки открыли дверь и обнаружили жуткую картину. Как оказалось, Георгиевская была мертва уже около недели, а ее обезумевшая от голода собака выела своей хозяйке лицо и обглодала часть руки.