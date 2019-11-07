Андрей Малахов признался Ксении Собчак, что платил женщинам за интим

Во время программы "Осторожно Собчак", которая выходит на Youtube, Ксения выразила свое сочувствие по отношению к Кире Майер, которую разоблачил Андрей. Известно, что девушка после эфира улетела за границу, но Собчак попросила Малахова представить, а вдруг бы эта девушка что-то сделала с собой.Известный телеведущий подчеркнул, что в том, чем занимается Кира, а также девушки, которые стоят на вокзалах, нет особой разницы, кроме цены. По его словам, молодым барышням все-таки стоит задумываться о том, какой ценой им достается красивая жизнь.Так, ведущий попытался стать своеобразной не очень вкусной таблеткой, которая могла бы избавить общество от подобной заразы.Однако в итоге Андрей Малахов признался, что и сам пользовался интимными услугами за деньги, что вызвало удивление у Ксении Собчак. Она лишь спросила у него, а для чего, ведь он звезда.