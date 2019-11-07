Представители США признали слабость системы Aegis перед российской ракетой «Циркон»





Как известно, для защиты от внешних угроз множество стран с высоким уровнем технологического развития и военного потенциала пользуются системой Aegis. Она применяется в Южной Кореи, Японии, Австралии и США, однако, несмотря на высокую эффективность, ее потенциал весьма ограничен. Российская ракета “Циркон” способна лететь на скорости более 9 000 км/час, а ее дальность превышает отметку в 1 000 км. Такие показатели делают оружие чрезвычайно опасным сами по себе, однако его главные преимущества заключаются в необычной траектории полета.Как стало известно, ракета “Циркон” летит по квазибаллистической дуге на низкой высоте, что мешает Aegis эффективно противодействовать ей. Также представители ЦРУ считают, что для повышения незаметности оружия российские инженеры снабдили его неким плазменным стелс-щитом из цезия или других щелочных металлов.