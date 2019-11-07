Специалисты рассказали об изменении цен на отели в Турции
Турция является самым популярным местом отдыха для жителей России. Однако специалисты говорят, что цены на местные отели претерпят изменения.
Данные турагенств указывают на то, что зимний сезон путешествий из России в Турцию стал длинее, поскольку наблюдается повышение спроса на бронирование отелей и хостелов. Подобная тенденция также вызвала растущую стоимость номеров, о чем сообщают в Ассоциации отельеров Турции. Иностранные эксперты говорят, что процент заполненных комнат увеличился с 6% до 75% за сентябрь по сравнению с прошлым годом. Это привело к повышению средней цены на 11,4%, что составляет около 80 евро.
На данный момент скуплены почти 81,6% мест в гостиницах Стамбула, что связано с снижением туристического потока из стран Персидского залива, который был заменен отдыхающими из РФ, Германии и Индии. Рекорд по числу путешествующих держит Анталья, которая также является лидером в темпах роста цен. Здесь для бронирования ночлега придется заплатить до 101 евро в сутки, что существенно выше по сравнению с 2018 годом на 15,3%. Некоторые туроператоры опасаются, что введение нового закона о "налоге на размещение" снизит популярность Турции как места отдыха. Из-за этого россияне могут предпочесть поездку в Тунис, Египет и Грецию.
Данные турагенств указывают на то, что зимний сезон путешествий из России в Турцию стал длинее, поскольку наблюдается повышение спроса на бронирование отелей и хостелов. Подобная тенденция также вызвала растущую стоимость номеров, о чем сообщают в Ассоциации отельеров Турции. Иностранные эксперты говорят, что процент заполненных комнат увеличился с 6% до 75% за сентябрь по сравнению с прошлым годом. Это привело к повышению средней цены на 11,4%, что составляет около 80 евро.
На данный момент скуплены почти 81,6% мест в гостиницах Стамбула, что связано с снижением туристического потока из стран Персидского залива, который был заменен отдыхающими из РФ, Германии и Индии. Рекорд по числу путешествующих держит Анталья, которая также является лидером в темпах роста цен. Здесь для бронирования ночлега придется заплатить до 101 евро в сутки, что существенно выше по сравнению с 2018 годом на 15,3%. Некоторые туроператоры опасаются, что введение нового закона о "налоге на размещение" снизит популярность Турции как места отдыха. Из-за этого россияне могут предпочесть поездку в Тунис, Египет и Грецию.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:11