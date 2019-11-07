Специалисты рассказали об изменении цен на отели в Турции





Данные турагенств указывают на то, что зимний сезон путешествий из России в Турцию стал длинее, поскольку наблюдается повышение спроса на бронирование отелей и хостелов. Подобная тенденция также вызвала растущую стоимость номеров, о чем сообщают в Ассоциации отельеров Турции. Иностранные эксперты говорят, что процент заполненных комнат увеличился с 6% до 75% за сентябрь по сравнению с прошлым годом. Это привело к повышению средней цены на 11,4%, что составляет около 80 евро.На данный момент скуплены почти 81,6% мест в гостиницах Стамбула, что связано с снижением туристического потока из стран Персидского залива, который был заменен отдыхающими из РФ, Германии и Индии. Рекорд по числу путешествующих держит Анталья, которая также является лидером в темпах роста цен. Здесь для бронирования ночлега придется заплатить до 101 евро в сутки, что существенно выше по сравнению с 2018 годом на 15,3%. Некоторые туроператоры опасаются, что введение нового закона о "налоге на размещение" снизит популярность Турции как места отдыха. Из-за этого россияне могут предпочесть поездку в Тунис, Египет и Грецию.