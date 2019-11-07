Британцы восхитились репетицией парада 7 ноября на Красной площади





Публикация издания сопровождалась многочисленными фотографиями с проведенной репетиции, на которой были показаны кавалеристы и солдаты в красноармейской форме, а также военная техника того исторического периода. «Русские заслужили этот парад, чтобы почтить память битвы за Москву, где почти 500 тысяч человек были ранены, взяты в плен или убиты во время защиты столицы», - пишут британцы в комментариях к этой статье, подчеркивая, что в то время русским удалось невероятное – нанести первое поражение немецким войскам, которые считались непобедимыми. «Отличная форма», - оценил кто-то из пользователей исторический внешний вид красноармейцев. Разумеется, не обошлось и без восторженных сообщений с комплиментами в адрес россиянок.