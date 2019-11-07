В Роспотребнадзоре рассказали россиянам о правильном выборе хлеба





В частности, специалисты надзорного ведомства советуют покупать хлеб и подобные продукты, которые выпускаются местными предприятиями. Кроме того, покупать подобные изделия следует исключительно в магазинах, которые приспособлены для их правильного хранения. «Форма булки должна быть ровной – без разного рода наплывов по бокам, трещин или вмятин. Сама она должна быть хорошо пропечена, в ее мякише должны отсутствовать пустоты или комки, следы недостаточного замеса теста. Изделие по структуре должно быть полностью пропеченным, в достаточной степени пористым, обладать эластичностью и не быть влажным на ощупь», - отмечают в Роспотребнадзоре.Также следует проверить этикетку, на которой обязательно должна указываться дата производства и сроки реализации. В этой связи эксперты ведомства напомнили, что белый хлеб может сохранять свои полезные свойства всего 24 часа с момента извлечения из печи, в то время как у черного хлеба этот показатель увеличен до 36 часов. А вот более мелкие хлебобулочные изделия, вес которых не превышает 200 граммов, можно хранить еще меньше - всего 16 часов. В домашних условиях продукт лучше всего держать в специальной хлебнице или матерчатом мешке, а вот от использования полиэтиленовых пакетов лучше отказаться.