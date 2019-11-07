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Старшая сестра Ксении Собчак не общается с ней из-за скандальной репутации светской львицы

Старшая сестра Ксении Собчак Мария не общается со светской львицей с детских лет. Ранее против общения родственниц была мама Ксении, а уже во взрослом возрасте Мария не изъявила желания наладить контакт, так как ей не импонирует поведение Ксении.

Старшая сестра Ксении Собчак не общается с ней из-за скандальной репутации светской львицы

Мария Собчак дочка от первого брака, в котором Анатолий Собчак прожил 20 лет. О том, как жила эта семья, обществу практически ничего неизвестно. А вот во втором браке с Людмилой Нарусовой родилась Ксения.

Людмила не разрешала приводить в дом старшую дочь или общаться с ней. Когда девочки выросли, то сами не проявили никакого интереса, чтобы наладить общение. По сути между ними нет ничего общего, кроме папы. Тем более, что старшей дочери Собчака не нравится, как ведет себя телеведущая.


По ее словам, "дурная слава ей не нужна" и поэтому она предпочитает делать вид, что у нее и вовсе нет сестры. Мария отмечает, что вызывающим поведением Ксения позорит память папы. Стоит отметить, что Мария всего добивалась в жизни сама и всегда предпочитала скрывать, кем являются ее близкие родственники.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:41

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