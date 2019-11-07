В Роскачестве посоветовали, как правильно выбирать пуховик





Эксперты из Роскачества говорят, что стоит с осторожностью совершать покупку пуховиков, ведь некоторые товары могут оказаться совершенно не стоящими своих денег. Качество верхней одежды можно определить по соотношению пуха к перу. Если куртка тяжелая и холодная на ощупь, значит в нем содержится больше пера, которое является дешевой и неэффективной заменой сохраняющему тепло пуху. Другим признаком наличия синтетического наполнителя является легкая стирка и быстрая сушка, которая не наблюдается при наличии натуральных материалов.Пуховик также должен быть многослойным для лучшей защиты от ветра и холода, что можно заметить по ткани подкладки и верха. Крайне важно, чтобы они также являлись водонепроницаемыми и удобными при ношении. Последнее называют главным критерием, поскольку при стесненных движениях швы и фурнитура будут повреждаться. Молния на куртке должна иметь двухстороннюю ткань, текстильную вставку на уровне подбородка и крепкие элементы застежки, предотвращающие проникновение воздуха. Не лишним будет прочтение этикетки, которая содержит информацию о материале, наполнителе и изготовителе.