«Легендарная Баба Яга» Георгий Милляр так и не исполнил мечту всей жизни - воплотить образ драматического персонажа





Георгий Милляр был сыном французского инженера-мостостроителя Франца де Милье и наследницы иркутского золотопромышленника Елизаветы Журавлевой. Будущий артист получил хорошее образование, если бы не революция, мог сразу реализовать себя на сцене, любовь к которой ему с детства прививала тетя-актриса. Однако жизнь распорядилась иначе: новая власть отобрала у матери Милляра квартиру и дачу, выделив вместо этого небольшую комнату в коммуналке.В итоге Георгий Милляр и его мать были вынуждены переехать в Геленджик, где мальчик окончил школу и устроился в местный театр бутафором. После первого успеха на сцене, где актер сыграл Золушку, он вернулся в Москву и поступил в Школу юниоров при Московском театре Революции. Вскоре артист решил сменить сцену на съемочную площадку и снялся в фильме Александра Роу «По щучьему велению», где сыграл царя Гороха. Потом Милляр воплотил на экране образ «легендарной Бабы Яги» в «Василисе Прекрасной» и Кощея в «Конце Кощея Бессмертного». Всего же он появился в 200 кинолентах, последней из которых стала «Как-ка-ду», снятая в 1990-х.Но даже несмотря на то, что после смерти Александра Роу Георгий Милляр продолжал сниматься, все-таки пиком его популярности стала работа над образами нечисти в фильмах-сказках. Кончина режиссера стала в некотором смысле и концом карьеры наследника французского инженера, так как в последние десятилетия жизни тот практически перестал получать роли. Актер умер, не дожив всего несколько месяцев до своего 90-летия, так и не сумев исполнить мечту всей своей жизни – воплотить на экране образ драматического персонажа.