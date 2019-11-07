Звезда "Дом-2" Алексей Кудряшов вернулся к Анастасии Балинской





Однако теперь у ребят есть проблема, которую устроила Настя Балинская, так как она со злости удалила личный аккаунт Леши Кудряшова, который теперь предстоит восстановить.Известно, что родители молодого человека вынуждены ютиться в маленькой однокомнатной квартире, ко всему еще и с младшей сестрой Алексея, возможно, чтобы не стеснять свою семью еще больше, Кудряшов не стал возвращаться к ним. А вот Настя хорошая кандидатура, ведь она зарабатывает деньги на рекламе, а у самого Леши с финансами пока как-то туго.Скорее всего Алексей вместе с Анастасией собираются сначала восстановить личный аккаунт парня, а потом вместе отправится отдыхать на Бали. Вернутся ли ребята в проект пока неизвестно, но может это произойдет перед тем, как начнется на телестройке еще какой-нибудь конкурс, где пара сможет принять участие.