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В Минобороны хотят модернизировать три корабля ТОФ РФ

Минобороны России планирует модернизировать дополнительную партию кораблей ТОФ РФ. Речь идет о трех малых ракетных кораблях проекта 1234, доработка которых позволит продлить сроки их эксплуатации еще примерно на 16 лет.
В Минобороны хотят модернизировать три корабля ТОФ РФ

О наличии таких планов журналистам рассказал заместитель главы оборонного ведомства Алексей Криворучко во время визита в СВРЦ. «Сейчас рассматривается вопрос о проведении модернизации трех судов проекта 1234. По результатам этой работы срок службы данной техники может быть увеличен на 8 лет, кроме того, появится возможность увеличить его еще на такой же срок по итогам заводского ремонта», - подчеркнул представитель ведомства.

По словам военного чиновника, в случае, если соответствующее решение действительно будет принято, выполнение запланированных работ займет около пяти лет. При этом он подчеркнул, что проектом модернизации указанных судов предусмотрена замена ракетных комплексов серии «Малахит», которыми они оснащены на данный момент. Вместо него на борту судов появятся более современные ракетные системы серии «Уран». Возрастет также и количество пусковых установок – с 6 нынешних до 16 в будущем.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:25

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