Звезда "Дом-2" Анастасия Голд отказалась от букета цветов, который принесла на лобное Ольга Бузова от Ильи Яббарова

Казалось бы, только у влюбленных Ильи Яббарова и Анастасии Голд наладились отношения, как молодой человек вновь отличился. На этот раз он не смог воздержаться от общения со своей экс-возлюбленной Маргаритой Ларченко. Она в качестве гостя пришла в программу "Бородина против Бузовой".То, что Яббаров принял решение и поговорил с Ларченко без телевизионных камер, оскорбило Голд. Анастасия взяла и просто на просто поставила точку в их отношениях, когда они вместе были в городской квартире. Однако Илья намерен вернуть любимую.Ради достижения своей цели Яббаров пошел на крайние меры и купил Голд подарок, который пыталась передать ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова. Анастасия до последнего отказывалась от шикарного букета цветов и мягкой игрушки, но в итоге все равно сдалась.