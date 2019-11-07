В России придумали, как уничтожить сразу все американские авианосцы





С таким заявлением ранее выступил заместитель главы РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков. По словам эксперта, на верфи в Вирджинии расположены три стапеля, которые способны принимать суда указанного класса. Кроме того, согласно существующему плану, два из них используются исключительно для проведения ремонтных работ и только один – для строительства авианосцев. Сивков также обратил внимание на тот факт, что в случае возникновения вооруженного конфликта, по единственной, способной работать с авианосцами, американской верфи можно нанести удары с помощью крылатых ракет в обычной компоновке.Стоит напомнить, что в минувшем месяце новейший авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд», который называют самым дорогим судном на планете, вышел в море для прохождения очередных ходовых испытаний.