Пока арабский миллионер собирается в Москву, звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова замечена с бывшим возлюбленным

Всего пару дней назад Евгения Феофилактова вернулась со своего путешествия в Дубай. Известно, что с ответным визитом в Россию намерен приехать ее новый ухажер Маджи Гиа. В его планах продолжить близкое общение со своей избранницей.Однако пока Маджи только собирается в Москву, Евгения ходит на культурные мероприятия с другими мужчинами. Так, Феофилактова была замечена в обществе своего бывшего молодого человека, когда пришла на балет "Дракула". По ее словам, она просто отдыхала с друзьями. Кроме того, звезда "Дом-2" отметила, что Маджи Гиа в курсе, как именно она проводит свое свободное время и совсем не против подобных прогулок.Стоит отметить, что хейтеры тут же разместили в Сети совместную фотографию Евгении Феофилактовой, а также Давида Аванесяна. В его обществе девушка провела прекрасно свой вечер, но вряд ли Маджи Гиа был в курсе, кто был рядом с его любимой.