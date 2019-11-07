Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ





По уточненным данным, обнаруженный учеными из США штамм вируса относится к группе М виду ВИЧ-1. Данную группу эксперты называют самой многочисленной, поскольку именно она становится причиной заболевания в более 90% случаев выявления ВИЧ-инфекции. Также сообщается, что обнаружение нового штамма стало первым за последние 20 лет, то есть, с того самого момента, как учеными были созданы базовые принципы классификации и разделения болезни на виды.По утверждению специалистов, результаты их исследования позволяют значительно лучше понять механизм развития ВИЧ. К примеру, некоторые из них свидетельствуют о том, что современные методики лечения могут быть весьма эффективными в борьбе с новым обнаруженным штаммом.