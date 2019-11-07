Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Специалисты из Университета Миссури в сотрудничестве со своими коллегами из лаборатории Эббот во время проведения очередного исследования сумели обнаружить новый штамм вируса иммунодефицита человека. Это первый новый штамм ВИЧ, выявленный за последние 20 лет, сообщает американский телеканал CNN.
По уточненным данным, обнаруженный учеными из США штамм вируса относится к группе М виду ВИЧ-1. Данную группу эксперты называют самой многочисленной, поскольку именно она становится причиной заболевания в более 90% случаев выявления ВИЧ-инфекции. Также сообщается, что обнаружение нового штамма стало первым за последние 20 лет, то есть, с того самого момента, как учеными были созданы базовые принципы классификации и разделения болезни на виды.
По утверждению специалистов, результаты их исследования позволяют значительно лучше понять механизм развития ВИЧ. К примеру, некоторые из них свидетельствуют о том, что современные методики лечения могут быть весьма эффективными в борьбе с новым обнаруженным штаммом.
По уточненным данным, обнаруженный учеными из США штамм вируса относится к группе М виду ВИЧ-1. Данную группу эксперты называют самой многочисленной, поскольку именно она становится причиной заболевания в более 90% случаев выявления ВИЧ-инфекции. Также сообщается, что обнаружение нового штамма стало первым за последние 20 лет, то есть, с того самого момента, как учеными были созданы базовые принципы классификации и разделения болезни на виды.
По утверждению специалистов, результаты их исследования позволяют значительно лучше понять механизм развития ВИЧ. К примеру, некоторые из них свидетельствуют о том, что современные методики лечения могут быть весьма эффективными в борьбе с новым обнаруженным штаммом.