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Жаркие дискуссии о перспективах развития туризма разгорелись в Новосибирске

Проблема туризма привлечения туристов стоит остро во многих городах РФ. Новосибирск в этом плане не стал исключением. История туризма в городе насчитывает более ста лет, для молодой Сибирской столицы это немалый срок. Летоисчисление началось с 1912 года, когда первая туристическая группа отправилась в поход по Алтаю.

О том, что современный Новосибирск имеет большой нереализованный туристический потенциал, говорили участники Экспертного клуба, очередное заседание которого состоялось в городе на берегах Оби.
Жаркие дискуссии о перспективах развития туризма разгорелись в Новосибирске

В работе Клуба традиционно приняли участие специалисты туриндустрии региона, отельеры, девелоперы, общественники, представители органов власти. Известный в городе девелопер Александр Бойко, владелец отеля Mariott и других гостиниц, рассказал, что городу совершенно не нужны отели, категории которых выше трёх звёзд. Туристы не едут специально в Новосибирск, так как этот город они рассматривают как транзит по пути на Алтай, Байкал или в Кемеровскую область. Смотреть в Новосибирске им нечего, отметил Бойко.

Известный краевед Константин Голдяев, не согласился с мнением отельера. Общественник считает, что город может создать точки притяжения, как то экскурсии на авиазавод имени Чкалова в Академгородке или ферма одомашненных лисиц. Город должен создавать притягательную туристическую инфраструктуру. Правда, сложно говорить о положительной репутации в городе, в котором не хватает даже общественных туалетов, не разработаны туристические маршруты, отсутствует сувенирная продукция со спецификой именно Новосибирска.

В создании всего вышеперечисленного могли бы помочь местные власти, но они не спешат внести посильную лепту в становление регионального и городского туризма Новосибирска и Новосибирской области. По словам представителей власти, при существующем законодательстве, город не получает налоговые отчисления от туризма, и нет надежды, что будет получать их в будущем. Большую надежду возлагают на привлечение туристов из Китая, но этим надеждам на данный момент, не суждено сбыться. Туристический поток из Поднебесной формируется в Китае местными же туристическими компаниями, являющимися налоговыми резидентами Китая, а значит, о прибыли в казну Новосибирска говорить не приходится.

В ходе обсуждений было высказано мнение, что мощности аэропорта Толмачево используются не в полную силу. Предлагалось расширить присутствие авиакомпаний в хабе воздушной гавани.
Промежуточным итогом заседания экспертного клуба можно с уверенность считать взаимные надежды власти на бизнес, а бизнеса на власть. По мнению представителей местной власти, малый и средний бизнес должен активнее стимулировать рост туриндустрии в городе. Хотя, понимание того, что без инфраструктурных изменений ожидать перелома ситуации в такой отрасли как туризм не приходится.

Для справки, один день пребывания в городе Новосибирск, в среднем, на одного человека, обходится дороже, чем аналогичный срок в Санкт-Петербурге, а сравнивать притягательность этих городов в принципе бессмысленно, отметили в Экспертном клубе!

По информации MOS.NEWS

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Добавил: Роман Вчера, 22:20

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