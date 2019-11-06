Экс-сотрудник Boeing рассказал об опасной неисправности в самолете Boeing 787





Джон Барнет с 2010 по 2017 год являлся менеджером по контролю за качеством на одном из заводов компании Boeing. Во время проверок он обнаружил неисправность в самолете Boeing 787 Dreamliner. Работник написал об этом отчет и доложил начальству о результатах. Руководство пресекло данную ситуацию и заявило, что проблема действительно имела место, но она появляется в единичных случаях, а брак не является системным.Экс-сотрудник Boeing не согласен с такой формулировкой и отметил, что проблемы в работе системы подачи кислорода встречались в каждом четвертом случае. Во время своей службы он проверил 300 единиц Boeing 787 Dreamliner и встретил брак в 75 из них. По словам специалиста, неполадка могла стоит жизни всем людям, находящимся в салоне.Система подачи кислорода в самолете Boeing 787 Dreamliner работает таким образом, что в случае неожиданной декомпрессии, падения давления, должно происходить открытие кислородных баллонов. Именно из них воздух подается в салон и позволяет пассажирам свободно дышать. Boeing продолжает отрицать данные обвинения и заявляет, что проблемы были единичными, а все проблемные баллоны были изъяты из оборота.