«Не пытайтесь меня заманить, я собаку съел...»: звезда "Дом-2" Май Абрикосов не собирается принимать участие ни в каких новых шоу
Роман Тертишный, который поклонникам проекта "Дом-2" хорошо известен как Май Абрикосов, вновь жалуется на чрезмерное внимание со стороны разных телевизионных каналов. Он отмечает, что больше не намерен участвовать ни в каких шоу и не хочет, чтобы на нем делали рейтинги.
Май Абрикосов, который полностью смог изменить свою жизнь, часто интересует продюсеров различных каналов. Но звезда телевизионного реалити-шоу "Дом-2" теперь всячески отказывается принимать участие в каких-либо проектах. По его словам, ему уже когда-то обещали собственную программу, но в итоге обманули.
Мужчина отмечает, что нет ничего интересного для зрителя в том, как он проводит время за компьютером или посещает местный храм, хотя о нем и говорят, что он "ударился в религию". Сам Май себя в фанатики не записывает и вовсе не хочет зажигать свечи на камеру, а также изображать загадочность.
Абрикосов подчеркивает, что и дом у него самый обычный с садом и огородом, а значит прессе там делать нечего. Он не скрывает тот факт, что ведет правильный образ жизни, а именно не употребляет алкоголь, а также не курит.
Однако Май Абрикосов не хочет, чтобы ему предлагали бесконечно съемки в чужих шоу, так как он на этом собаку съел и делать кому-то рейтинги не намерен.
Май Абрикосов, который полностью смог изменить свою жизнь, часто интересует продюсеров различных каналов. Но звезда телевизионного реалити-шоу "Дом-2" теперь всячески отказывается принимать участие в каких-либо проектах. По его словам, ему уже когда-то обещали собственную программу, но в итоге обманули.
Мужчина отмечает, что нет ничего интересного для зрителя в том, как он проводит время за компьютером или посещает местный храм, хотя о нем и говорят, что он "ударился в религию". Сам Май себя в фанатики не записывает и вовсе не хочет зажигать свечи на камеру, а также изображать загадочность.
Абрикосов подчеркивает, что и дом у него самый обычный с садом и огородом, а значит прессе там делать нечего. Он не скрывает тот факт, что ведет правильный образ жизни, а именно не употребляет алкоголь, а также не курит.
Однако Май Абрикосов не хочет, чтобы ему предлагали бесконечно съемки в чужих шоу, так как он на этом собаку съел и делать кому-то рейтинги не намерен.