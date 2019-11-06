«Не пытайтесь меня заманить, я собаку съел...»: звезда "Дом-2" Май Абрикосов не собирается принимать участие ни в каких новых шоу

Май Абрикосов, который полностью смог изменить свою жизнь, часто интересует продюсеров различных каналов. Но звезда телевизионного реалити-шоу "Дом-2" теперь всячески отказывается принимать участие в каких-либо проектах. По его словам, ему уже когда-то обещали собственную программу, но в итоге обманули.Мужчина отмечает, что нет ничего интересного для зрителя в том, как он проводит время за компьютером или посещает местный храм, хотя о нем и говорят, что он "ударился в религию". Сам Май себя в фанатики не записывает и вовсе не хочет зажигать свечи на камеру, а также изображать загадочность.Абрикосов подчеркивает, что и дом у него самый обычный с садом и огородом, а значит прессе там делать нечего. Он не скрывает тот факт, что ведет правильный образ жизни, а именно не употребляет алкоголь, а также не курит.Однако Май Абрикосов не хочет, чтобы ему предлагали бесконечно съемки в чужих шоу, так как он на этом собаку съел и делать кому-то рейтинги не намерен.