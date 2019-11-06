Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина рассказала, что Курбан Омаров работает сам на себя





Курбан и Ксения вместе уже целых шесть лет. В личном аккаунте Instagram у нее часто появляются совместные семейные фото. Однако ее фанатов все еще продолжает волновать вопрос, а как мужчина зарабатывает себе на жизнь, ведь у него не мало свободного времени на семью. Спрашивают об этом и потому, что ранее Бородина обеспечивала не только себя и своего ребенка, но и одного из возлюбленных Михаила Терехина.И вот, наконец, Ксения в stories написала, что для того, чтобы иметь нормальный доход, не обязательно целый день пропадать в офисе и работать на чужого дядю. Ведущая подчеркнула, что Курбан приложил максимум усилий, чтобы подготовить почву для жизни и иметь постоянный доход.Ксения Бородина рассказала, что у него есть некая база, однако какая именно девушка сохранила в тайне.