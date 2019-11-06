Участнику реалити-шоу "Дом-2" Федору Стрелкову устроили очную ставку с Кристиной Лясковец





Известно, что сейчас Федора Стрелкова очень сильно заинтересовала участница, которая только пришла в "Дом-2", Катя Скалон. Однако, чтобы выяснить все до конца, организаторы проекта устроили молодому человеку встречу с его бывшей девушкой.Во время общения ребят выяснилось, что Федор очень любвеобильный мужчина. К нему пришла и еще одна девушка, которую он ранее умудрился "отшить". Кристина Лясковец же отметила, что собирается вновь прийти в телевизионный проект "Дом-2" и даже попросила Стрелкова, чтобы он в таком случае помог ей найти нового избранника.Сам же Федор Стрелков внимательно выслушал всех участников программы, но выбрал себе в пару в итоге Катю Скалон.