Долларовая миллионерша и певица Ольга Бузова пожаловалась на расходы

Стоит отметить, что, согласно списку журнала Forbes, ведущая скандального телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова является самой богатой из молодых певиц на отечественной сцене. Достаточно неплохой доход Ольге Бузовой приносят ее концерты, а также социальные сети. Весь заработок складывается из тех средств, которые она получает за все свои проекты. На что идут заработанные средства, Ольга естественно в курсе. Так, например, на шоу "Принимай меня", которое проходило в "Крокусе", звезда умудрилась потратить весьма внушительную сумму, а именно 30 миллионов рублей.Помимо этого, Бузова поделилась информацией о том, что каждый ее клип стоит не менее трех миллионов. При этом Ольга подчеркивает, что если ее избранник будет зарабатывать чуть меньше ее, то для нее это не будет важно, главное, чтобы ему во всем было комфортно рядом с ней.