На кладбище в Новой Москве обнаружили снаряд времен ВОВ





Необычную находку сделали на территории кладбища «Большое Свинорье». В ходе осмотра было установлено, что это снаряд относится ко временам ВОВ. Специалисты предположили, что он использовался ручным противотанковым гранатометом РПГ-7. Его снаряд не взорвался и до сих пор может представлять опасность для людей.В ближайшее время представители военной комендатуры перевезут находку в безопасное место, где ее утилизируют посредством детонации. В ходе данного происшествия экстренные службы напомнили, что людям нельзя приближаться к объектам, напоминающим боевые снаряды, так как они могут взорваться в любой момент. В такой ситуации россиянам советуют перестраховаться и сразу вызвать саперов.