На кладбище в Новой Москве обнаружили снаряд времен ВОВ
На кладбище в деревне Свинорье в Новой Москве местные жители увидели странный предмет и позвонили в экстренные службы. Прибывшие на место саперы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), место оцеплено.
Необычную находку сделали на территории кладбища «Большое Свинорье». В ходе осмотра было установлено, что это снаряд относится ко временам ВОВ. Специалисты предположили, что он использовался ручным противотанковым гранатометом РПГ-7. Его снаряд не взорвался и до сих пор может представлять опасность для людей.
В ближайшее время представители военной комендатуры перевезут находку в безопасное место, где ее утилизируют посредством детонации. В ходе данного происшествия экстренные службы напомнили, что людям нельзя приближаться к объектам, напоминающим боевые снаряды, так как они могут взорваться в любой момент. В такой ситуации россиянам советуют перестраховаться и сразу вызвать саперов.
Необычную находку сделали на территории кладбища «Большое Свинорье». В ходе осмотра было установлено, что это снаряд относится ко временам ВОВ. Специалисты предположили, что он использовался ручным противотанковым гранатометом РПГ-7. Его снаряд не взорвался и до сих пор может представлять опасность для людей.
В ближайшее время представители военной комендатуры перевезут находку в безопасное место, где ее утилизируют посредством детонации. В ходе данного происшествия экстренные службы напомнили, что людям нельзя приближаться к объектам, напоминающим боевые снаряды, так как они могут взорваться в любой момент. В такой ситуации россиянам советуют перестраховаться и сразу вызвать саперов.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 18:40