Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко намерена стать многодетной мамой

Ольга уже давно не скрывает своей радости от того, что все-таки решилась на еще одного малыша. На данный момент у ее младшего сына Левы непростой период, он стал более плаксивым и раздражительным. Малыш часто просыпается по ночам и никак не может заснуть без помощи родителей.По словам Гажиенко Лева пока еще даже держится, ведь ее старший сын Кирилл просыпался ночью в разы чаще. Она отмечает, что у нее даже получается иногда выспаться.Помимо этого, Ольга Гажиенко призналась, что хотела бы родить еще детей. Фолловеры считают, что такое желание звезды телевизионного проекта "Дом-2" очень даже естественно, ведь из нее получилась хорошая мама.