Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко намерена стать многодетной мамой
На протяжении долгого периода экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Гажиенко не решалась на вторую беременность. В итоге у нее все же появился второй сын, и она не скрывает своего восторга и мечтает теперь о том, чтобы родить еще, став многодетной мамой.
Ольга уже давно не скрывает своей радости от того, что все-таки решилась на еще одного малыша. На данный момент у ее младшего сына Левы непростой период, он стал более плаксивым и раздражительным. Малыш часто просыпается по ночам и никак не может заснуть без помощи родителей.
По словам Гажиенко Лева пока еще даже держится, ведь ее старший сын Кирилл просыпался ночью в разы чаще. Она отмечает, что у нее даже получается иногда выспаться.
Помимо этого, Ольга Гажиенко призналась, что хотела бы родить еще детей. Фолловеры считают, что такое желание звезды телевизионного проекта "Дом-2" очень даже естественно, ведь из нее получилась хорошая мама.
Ольга уже давно не скрывает своей радости от того, что все-таки решилась на еще одного малыша. На данный момент у ее младшего сына Левы непростой период, он стал более плаксивым и раздражительным. Малыш часто просыпается по ночам и никак не может заснуть без помощи родителей.
По словам Гажиенко Лева пока еще даже держится, ведь ее старший сын Кирилл просыпался ночью в разы чаще. Она отмечает, что у нее даже получается иногда выспаться.
Помимо этого, Ольга Гажиенко призналась, что хотела бы родить еще детей. Фолловеры считают, что такое желание звезды телевизионного проекта "Дом-2" очень даже естественно, ведь из нее получилась хорошая мама.