АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали куркуму лучшей специей для…
EUR 70.42 USD 63.25
Курс валют на 06.11.2019

Звезде "Дом-2" Алене Рапунцель сделали две пластические операции

Звезда телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель наконец смогла исполнить свою старую мечту и сделала пластические операции. Так, девушка посетила клинику, где немного изменила форму своего носа, а также увеличила грудь.

Звезде "Дом-2" Алене Рапунцель сделали две пластические операции

Пережить подобное хирургическое вмешательство оказалось не так уж просто. По словам Алены, операции - это действительно длительный процесс, который требует подготовки. Стоит отметить, что с первой попытки сделать желаемое у Алены Рапунцель не получилось, так как у нее были плохие анализы. Однако она не сдалась, и в итоге ей все-таки подкорректировали участки, которые были проблемными на лице и теле.


Стоит отметить, что всю ночь перед операцией Алена не спала. Но она все равно была уверена, что все обязательно пройдет хорошо. Теперь участница реалити-шоу "Дом-2" заверяет, что готова начать новую жизнь. Прежде, чем Алена Рапунцель сможет ощутить настоящие перемены к лучшему должно будет пройти как минимум несколько недель.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Казаченко не захотела переезжать в США к Степану…
Врачи рассказали, кому нужно отказаться от…
У дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили…
Эксперты рассказали о причинах возникновения…
Ученые объяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от осложнений…
Звезде "Дом-2" Алене Рапунцель сделали две пластические…
Западные СМИ рассказали об отсутствии у ВВС Германии современных…
Наташа Королева потеряла ребенка из-за…
В NASA зафиксировали резкое усыхание атмосферы над…
Дочь Успенской опубликовала первые фото после…
Ольга Бузова призналась, что еще в 18 лет покорила сердца поклонников на…
Тесты роботов для строительства лунной базы проведут на…
Эммануил Виторган впервые показал 2-месячную дочь…
Путин высказался о готовности России подтолкнуть мир к…
Анастасия Решетова после родов села на диету для кормящих…
В WhatsApp появились новые ограничения при добавлении в…
Названа главная причина бедности большинства…
Елена Степаненко намеревается отсудить 80% имущества…
Эксперты рассказали, в каких цветах встречать 2020…
Индия попросила Россию ускорить процесс поставки С-400…
Ученые: Не всех пациентов с анорексией можно опознать по…
Смартфон Oppo Reno 3 сможет конкурировать с пока не вышедшим Redmi…
Александр Михайлов опроверг слухи о своей…
Новое поколение седанов Subaru WRX STI станет…
В России начали продавать новые смартфоны Sony Xperia…
Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского оказалась младше его…
Ученые назвали продукт, способный защитить от…
Эксперт перечислил достижения Сергея Шойгу в реформе российской армии за 7…
Ким Кардашьян довела мать до слез своим подарком на день…
Новый Audi Q3 Sportback появится в России в начале 2020…
Эксперты предупредили об опасности ношения узких…
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно сыграли…
Airbus раскрыл проект малозаметного военного беспилотника…
Диетологи рассказали, как не толстеть от…
Диего Марадона опроверг распространяемые дочерью слухи о его скорой…
В Париже из-за недомогания госпитализирована актриса Катрин…
Xiaomi наглядно продемонстрировала преимущества прямоугольных «умных» часов перед…
«Парень классный»: Максим Галкин похвалил двухлетнего сына Ксении…
Юлианна Караулова поделилась снимками в купальнике из переработанного…
Эксперты рассказали о сходстве "стеклянной" кабины МС-21 с…
Просмотреть все новости