Звезде "Дом-2" Алене Рапунцель сделали две пластические операции

Пережить подобное хирургическое вмешательство оказалось не так уж просто. По словам Алены, операции - это действительно длительный процесс, который требует подготовки. Стоит отметить, что с первой попытки сделать желаемое у Алены Рапунцель не получилось, так как у нее были плохие анализы. Однако она не сдалась, и в итоге ей все-таки подкорректировали участки, которые были проблемными на лице и теле.Стоит отметить, что всю ночь перед операцией Алена не спала. Но она все равно была уверена, что все обязательно пройдет хорошо. Теперь участница реалити-шоу "Дом-2" заверяет, что готова начать новую жизнь. Прежде, чем Алена Рапунцель сможет ощутить настоящие перемены к лучшему должно будет пройти как минимум несколько недель.