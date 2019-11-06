Названа главная причина бедности большинства людей





Инвестор отмечает, что богатые люди способны найти миллионы, а иногда и миллиарды долларов абсолютно бесплатно. Им на встречу идут партнеры, коллеги, крупные финансовые учреждения, фонды, банки и даже конкуренты. Именно поэтому люди, обладающие большим количеством денег, перестают их считать и относятся к ним пренебрежительно.Это сказывается на политике инвестирования, которой придерживаются такие бизнесмены. Например, они могут вкладывать в определенные предприятия или стартапы намного больше денег, чем им необходимо. Это приводит к негативным последствиям, так как начинающие предприниматели теряют запал и мотивацию. Иногда эту стратегию использую для шантажа. Бизнесмена ставят перед фактом: или он возьмет эти деньги, или их получит его прямой конкурент.При этом большинство людей остаются в бедности, так как они практически не имеют доступа к финансовым ресурсам. Более того, обычный человек может легко потерять незначительные имеющиеся накопления из-за обрушения одного пенсионного фонда или банка. Все это, уверен инвестор, приводит к усилению расслоения общества и увеличению числа бедных.