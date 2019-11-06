Эксперты рассказали, в каких цветах встречать 2020 год





Для покровительницы 2020 года главной ценностью является семья и близкие, поэтому важно находится в праздник дома. Также это животное не любит шум, в связи с чем рекомендуется отказаться от мест большого скопления людей. Необходимо убедиться, что никто из близких не встретит Новый год в одиночестве, а после боя курантов можно навестить родственников и встретиться с друзьями. Праздничный стол оформляется спокойным декором, в котором приветствуются металлические детали, а также белые и серебристые элементы. Дополнить интерьер разрешается свечами и огнями, а также фигурками крысы. Преобладать должны белые тона, разбавленные красным, золотым и фиолетовым цветом.Эксперты советуют отказаться от броских нарядов, выбирая пастельные оттенки. Для привлечения удачи следует отказаться от изображений других животных, кроме крысы, а также следует наряжать праздничное дерево, придерживаясь порядка.